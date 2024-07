18 jaar celstraf voor Spanjaard die explosieven stuurde naar premier en ambassades

Een 76-jarige Spanjaard is veroordeeld tot 18 jaar celstraf voor het versturen van bombrieven naar onder meer de Spaanse premier Sánchez en de Oekraïense en Amerikaanse ambassade in Madrid. Hij is schuldig bevonden aan terrorisme en het maken van explosieven.

De man stuurde eind 2022 zes met explosieven gevulde pakketten naar verschillende politieke, militaire en diplomatieke adressen. Zo kregen het Spaanse ministerie van Defensie en een wapenfabriek in Zaragoza ook zo'n pakket via de post. Op deze manier probeerde de man de Spaanse regering onder druk te zetten om te stoppen met de steun aan Oekraïne.

Een medewerker van de Oekraïense ambassade raakte lichtgewond toen hij zo'n pakket open maakte. "Nadat hij de doos opende en 'klik' hoorde, gooide hij het pakket vlak voor de explosie weg", vertelde de Oekraïense ambassadeur daarover. In de andere gevallen werden de pakketten onderschept en konden de explosieven preventief worden opgeblazen of ontmanteld.

Russische staatsmedia

De man is een inwoner van de stad Miranda de Ebro, ten zuiden van Bilbao. De explosieven die hij in zijn eigen woning in elkaar zette, waren volgens de rechtbank zwaar genoeg om hevige verwondingen te veroorzaken. Op zijn telefoon waren de apps van Russische staatsmedia geïnstalleerd. In januari 2023 werd hij opgepakt.