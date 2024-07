Mensenrechtenfederatie roept Belarus op om Duitser niet te executeren

Er zijn geen details bekend over de rechtszaak, behalve dat Krieger verantwoordelijk wordt gehouden voor betrokkenheid bij een explosie. Volgens de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna, die het nieuws over de terdoodveroordeling van Krieger vorige week meldde, is het de eerste keer dat iemand in het land veroordeeld wordt voor huurlingenactiviteiten