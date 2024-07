Man schiet vijf mensen dood in Kroatisch verpleeghuis

Een gewapende man heeft in een verpleeghuis voor ouderen in Kroatië zeker vijf mensen gedood. De man drong iets na 10.00 uur de zorginstelling binnen en begon te schieten.

De schutter is volgens lokale media een 51-jarige voormalig agent van de militaire politie. Hij vluchtte na de schietpartij, maar werd even later opgepakt in een horecagelegenheid in de buurt.