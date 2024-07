ANP De tram in Amsterdam

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 13:32 Zorgen over ongedocumenteerde kinderen in Amsterdam vanwege gratis ov-regeling

In Amsterdam zijn zorgen over ongedocumenteerde kinderen die geen gebruik kunnen maken van de regeling voor gratis openbaar vervoer in de gemeente. Zij kunnen dit niet aanvragen omdat ze geen BSN-nummer hebben. "Als iets voor alle kinderen geldt, moet het ook echt voor alle kinderen gelden."

Van 20 juli tot en met 5 januari 2025 kunnen kinderen van 09.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds onder begeleiding van een volwassene in de gemeente kosteloos reizen. Met het gratis reizen wil Amsterdam uitstapjes naar vrienden, familie of uitjes tijdens de schoolvakanties stimuleren.

De regeling bestaat sinds vorig jaar, maar is dit jaar met enkele weken verlengd zodat de kerstvakantie ook onder de regeling valt. Vorig jaar maakten in totaal bijna 17.000 kinderen gebruik van de regeling, wat goed was voor zeker 19 procent van al het ov-gebruik in de zomer.

Sinds afgelopen weekend kunnen ouders hun kinderen voor de regeling aanmelden. Daar is wel een BSN-nummer voor nodig. Maar omdat ongedocumenteerde mensen geen verblijfspapieren hebben, kunnen ze geen aanvraag indienen.

Klachten

Gianni da Costa helpt ongedocumenteerden uit onder andere Brazilië. Hij zegt al tientallen klachten en vragen van ouders te hebben gekregen. "We weten dat deze gezinnen vaak onder de armoedegrens leven. Het is nu zomervakantie, en dus is het extra belangrijk dat ook die kinderen op stap kunnen. Anders hebben ze na de zomer niks om over te vertellen", zegt hij tegen AT5.

Leidy Gonçalves komt uit Brazilië. Ze woont al twintig jaar in Nederland en heeft drie kinderen tussen de negen en elf jaar oud. Ze is bang dat haar kinderen zonder de regeling de hele zomer thuiszitten. "Yuri, Yara en Manu wonen hier al hun hele leven. Ze zijn hier geboren en kunnen er niets aan doen dat ze geen papieren hebben. Dus waarom mogen ze geen plezier hebben", zegt Gonçalves.

Ze vervolgt: "Mijn kinderen willen met vriendjes en vriendinnetjes naar het park, we wilden naar de camping in Amsterdam Noord. Nu kan dat niet meer. Dat moet ik ze dan uitleggen."

'Verder kijken dan status'

Da Costa zegt te begrijpen dat er ergens grenzen moeten worden getrokken. "We moeten verder kijken dan alleen de status van deze doelgroep. Het gaat hier om kinderen. Als iets voor alle kinderen geldt, moet het ook echt voor alle kinderen gelden."

Na vragen van AT5 heeft de gemeente gezegd na te gaan of er mogelijkheden zijn om ook ongedocumenteerde kinderen het recht op gratis reizen toe te kennen.