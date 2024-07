AFP Joe Biden

NOS Nieuws • vandaag, 19:54 Biden geen kandidaat meer voor Amerikaanse verkiezingen, steunt Kamala Harris

De Amerikaanse president Biden is geen kandidaat meer voor de presidentsverkiezingen in november. Dat maakte hij zojuist bekend in een brief op X. Hij spreekt zijn steun uit aan vicepresident Kamala Harris als nieuwe presidentskandidaat namens de Democraten.

Biden blijft wel aan als president tot het einde van zijn termijn. "Hoewel het mijn intentie was om me opnieuw te kandideren, geloof ik dat het in het belang van mijn partij en het land is om terug te treden en mij helemaal te focussen op mijn verantwoordelijkheden als president voor de rest van mijn termijn." Biden zegt dat het "de grootste eer van mijn leven geweest is te dienen als uw president".

Later deze week komt hij naar eigen zeggen met een uitgebreidere verklaring over zijn besluit.

Sinds het dramatisch verlopen debat met Trump nam de druk op Biden steeds meer toe om zich terug te trekken als presidentskandidaat. Er waren twijfels over zijn geschiktheid vanwege zijn hoge leeftijd en gezondheid.

Zelf bleef Biden steeds nadrukkelijker herhalen dat hij ondanks zijn hoge leeftijd presidentskandidaat zou blijven. Maar meerdere Congresleden riepen hem op te stoppen, partijprominenten uitten twijfels en ook zijn achterban was niet overtuigd.

Nu geeft Biden dus toch gehoor aan de oproepen om zich terug te trekken:

2:02 Hoe het terugtrekken van Biden als presidentskandidaat steeds onvermijdelijker werd

Donald Trump heeft in een telefoongesprek met CNN gereageerd op het stoppen van Biden als Democratisch presidentskandidaat. Trump noemde hem "verreweg de slechtste president in de geschiedenis van ons land". Hoewel nog niet vaststaat wie de nieuwe presidentskandidaat is voor de Democraten, zei Trump te denken dat Harris makkelijker te verslaan is dan Biden.

Democratisch gouverneur Gavin Newsom, die naast Kamala Harris werd genoemd als mogelijke presidentskandidaat voor de Democratische partij als Biden de handdoek in de ring zou gooien, spreekt op X zijn waardering uit voor Biden. Hij zegt dat de president geschiedenis heeft geschreven en "verbazingwekkende resultaten heeft geboekt voor alle Amerikanen".

Het is nog nooit voorgekomen dat een presidentskandidaat zo kort voor de Amerikaanse verkiezingen uit de race stapt. Het meest in de buurt komt de aftocht van president Lyndon B. Johnson in 1968. Hij stopte destijds als kandidaat vanwege slechte peilingen en de crisisstemming rondom de Vietnamoorlog.