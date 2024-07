Perfectionist Priske kijkt ogen uit op open dag Feyenoord: 'Niet normaal'

Hard werken. Het zijn niet alleen woorden die onlosmakelijk verbonden zijn Feyenoord, het is ook de rode draad in het verhaal dat de kersverse trainer Brian Priske afsteekt op de open dag van de Rotterdamse club.

"Ik was niet het grootste talent als voetballer en trainer, dus ik moet hard werken. Elke dag", zei de Deen op de open dag, die door de club inmiddels is omgedoopt tot festival.

De 47-jarige trainer lijkt precies te zeggen wat de supporters willen horen, maar is ook echt van plan om daden bij zijn woorden te voegen. Want hoewel Priske keurig antwoord geeft in het Nederlands, wil hij de komende maanden de taal beter onder de knie krijgen.

Perfectionist

"Het is nog niet perfect. Ik hoop dat het over een paar maanden beter is", zegt Priske, die vindt dat hij "op het voetbalveld" een perfectionist is,