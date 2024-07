Persbureau Heitink De ingang van het ziekenhuis in Doetinchem liep onder water

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 17:20 Code geel nog van kracht in oosten, vooral wateroverlast in Achterhoek

Flinke regen- en onweersbuien hebben ook vandaag voor overlast gezorgd, met name in Gelderland. Nog tot 20.00 uur vanavond geldt code geel voor het oosten en noordoosten van het land.

De ingang van de spoedeisende hulp van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is ondergelopen. De brandweer was rond 16.00 uur bezig om het water weg te krijgen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Elders in Doetinchem stortte het dak van een bedrijfspand in. Volgens Omroep Gelderland bezweek het dak onder het gewicht van het vele regenwater.

In de stad zijn ook straten ondergelopen en komen putdeksels omhoog, omdat de riolering is overstroomd. Datzelfde gebeurde in het dorp Gaanderen, in de gemeente Doetinchem.

Omroep Gelderland Veel water op de weg in Doetinchem

In Terborg, ook in de Achterhoek, zijn de kelderboxen van een appartementencomplex ondergelopen. De brandweer moet de kelder daar leegpompen.

Blikseminslag

Volgens het KNMI kan er in het noordoosten ook vanavond nog veel regen vallen en is er kans op onweer.

Vanmiddag sloeg de bliksem in bij een woonboerderij in Eexterveen (Drenthe). Daardoor ontstond brand, schrijft RTV Drenthe. Bijna gelijktijdig werd ook een woning in Midlaren getroffen door bliksem.

Verzorgingstehuis

Gisterenavond en vannacht kampten verschillende regio's in het land al met wateroverlast door overvloedige regenval. Er waren problemen in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Zo liep de begane grond van een verzorgingstehuis in Veldhoven onder.