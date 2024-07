ANP Rafael Nadal

NOS Sport • vandaag, 16:01 Nadal verliest finale in Bastad van dominante Borges, die eerste ATP-toernooi wint

Rafael Nadal heeft de finale van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad verloren. Nuno Borges was in twee sets te sterk voor de Spanjaard.

De 27-jarige Borges, 51ste op de wereldranglijst, speelde voor het eerst een finale op een ATP-toernooi. De Portugees begon sterk aan de wedstrijd en won meteen de eerste twee games door enkele sterke combinaties. Hij dreef Nadal naar de hoeken, waarna hij een paar keer met een korte, geplaatste bal de Spanjaard kansloos liet.

Nadal speelde op zijn beurt slordig in de beginfase en verloor zijn eerste servicegame. Ook sloeg hij veel ballen uit. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam de Spanjaard beter in de wedstrijd. Vooral aanvallend was zijn spel sterk, verdedigend maakte hij fouten die Borges kon afstraffen.

Het was genoeg voor Borges om steeds iets verder uit te lopen. Hij won de eerste set met 6-3.

Nadal lijkt terug te slaan in set twee

De 38-jarige gravelspecialist moest zich herpakken in de tweede set en begon sterk. Nadal won de eerste game en kon dat momentum even vasthouden. Zijn tegenstander groeide echter in de set en kwam terug tot 2-2.

ANP Nuno Borges kust de beker na zijn overwinning op Nadal

Toen was het hek van de dam. Borges kwam op 3-2 en pakte ook een goede voorsprong in de zesde game van set twee. Nadal kon vervolgens een goede service nog pareren, maar kon de daaropvolgende smash van Borges niet beantwoorden en de break was daarmee een feit: 4-2 voor de Portugees.

Borges de beste in finale tweede set

De fouten stapelden zich op voor de ervaren Spanjaard, die het hoofd liet hangen nadat Borges ook de 5-2 met succes binnen wist te slepen. In de achtste game pakte Nadal geen enkel punt, waardoor Borges de tweede set met 6-2 won.

Geen 93ste titel voor de 'King of Clay' dus, voor Borges betekent het zijn eerste enkelspelzege op een ATP-toernooi.

"Ik weet dat iedereen wilde dat Rafael zou winnen", vertelde Borges direct na zijn zege. "Een deel van mij wilde dat ook, maar er was iets nog groter in mij waardoor ik doorzette. Ik moest er staan op de momenten dat het ertoe deed en ik had niet beter kunnen spelen. Ik ben erg emotioneel."