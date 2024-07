Twee groepen in Den Haag beroofd met vuurwapen na festival

Rond 23.40 uur moest een groep mensen hun spullen afstaan onder bedreiging van een vuurwapen. Nog geen uur later werd een andere groep met geweld beroofd. Volgens Omroep West gebeurde dat één straat verderop. De politie kreeg meerdere meldingen dat bij die beroving is geschoten.

Zoektocht

Het is onbekend of iemand gewond is geraakt bij de twee berovingen. Mogelijk zijn er in de omgeving nog meer mensen beroofd of mishandeld, zegt de politie.

In de wijk is die nacht gezocht naar verdachten, maar er is niemand aangehouden. Het is niet duidelijk of de verdachten zelf ook aanwezig waren op het hiphopfestival in het Zuiderpark.