Jongen (15) overleden bij tractorongeluk Nagele, 6-jarig kind gewond

In samenwerking met

Een 15-jarige jongen uit Urk is gisterenavond overleden bij een tractorongeluk in Nagele (Flevoland). Een kind van 6 uit de gemeente Noordoostpolder raakte zwaargewond, schrijft Omroep Flevoland .

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek nog loopt. Er is niemand aangehouden.