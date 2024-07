NOS Nieuws • vandaag, 12:11 'Gokverslaafde Oekraïense militairen kwetsbaar voor Russische chantage' Julian Buijzen redacteur Buitenland Julian Buijzen redacteur Buitenland

Het is een gevaar waar weinigen rekening mee houden aan het front: de gevolgen van online gokken. Oekraïense militairen wagen geregeld een gokje met in sommige gevallen financiële problemen tot gevolg. Maar experts waarschuwen ook voor nationale veiligheidsrisico's.

Onlangs kondigde de Oekraïense regering nieuwe maatregelen aan om het risico te beperken. Gokreclames moeten aan strengere voorwaarden voldoen en worden verboden op publieke plaatsen, zoals op straat en op televisie.

"Het gokken verandert in sommige gevallen in een verslaving", zegt econoom en onderzoeker Yurii Gaidai van het Centre for Economic Strategy. "Militairen steken zich in de schulden en worden zo een makkelijk doelwit voor Russische geheime diensten."

AFP Een Oekraïense militair heeft even pauze aan het front in Zuid-Oekraïne

Dat mensen met schulden kwetsbaar kunnen zijn voor Russische diensten bleek onlangs nog. De Oekraïense politie arresteerde een vrouw die op verzoek van de Russische diensten auto's van het leger in brand stak in ruil voor geld. "Het is niet ondenkbaar dat ook militairen doelwit kunnen worden", zegt Gaidai.

Lang wachten

Maksym Skubenko vecht al anderhalf jaar in de regio rond Bachmoet. Hij benadrukt tegenover de NOS dat een meerderheid van de mannen om hem heen niet gokt, maar kent ook enkele gevallen waar het misging.

"Aan het front heb je geen tijd om te gokken. Je moet begrijpen dat de vijand ieder uur kan aanvallen en je kan vermoorden", vertelt Skubenko. Maar dat is een aantal kilometer achter de frontlinie anders. "Ik ken verhalen van militairen in Kyiv of Dnipro met gokproblemen. Achter het front gaat het leven gewoon door. Veel mannen in deze reserve-eenheden moeten vaak dagenlang alleen maar wachten."

AP Een Oekraïense militair rust na z'n dienst even uit

Skubenko vertelt hoe rustige dagen aan het front door aanwezigheid van internet zijn veranderd. "Als het regent kun je niets, dan zit je daar te wachten. Veel jongens kijken op zo'n moment TikTok-video's, maar je kan dan ook andere dingen op je telefoon doen."

Online petitie

De gokproblemen onder Oekraïense militairen kwamen aan het licht door een online petitie van activist en militair Pavlo Petrychenko, waarin hij de problemen aankaartte. "Het is het derde jaar dat militairen niet bij hun familie zijn, werken onder stressvolle omstandigheden en geen mogelijkheid hebben om rust te nemen", scheef Petrychenko daarin. "Militairen zijn psychologisch kwetsbaar. Voor velen van hen is gokken de enige manier om met stress om te gaan."

In z'n petitie zegt hij dat er gevallen bekend zijn van militairen die drones of warmtecamera's van het leger verkopen om uit de financiële problemen te komen.

Daar komt bij dat militairen relatief goed verdienen. Salarissen variëren van 700 tot 2350 euro per maand, het minimumloon in Oekraïne is 190 euro.

De petitie raakte een gevoelige snaar in Oekraïne. Binnen enkele uren waren meer dan 25.000 handtekeningen verzameld.

Pas sinds kort legaal

Het gokken is pas sinds 2020, na een verbod van ruim tien jaar weer legaal in Oekraïne. Het was vooral de partij van Zelensky die groot voorstander was van een liberale gokmarkt.

Sindsdien groeit de markt hard. Volgens onderzoeker Gaidai komt de winst van gokbedrijven na het uitbetalen van de prijzen uit op zo'n 1 miljard euro. Ter vergelijking; In Nederland is dit zo'n 1,4 miljard euro.

AP Een Oekraïense militair wacht in een bunker op z'n volgende opdracht

De sector levert de overheid flink wat geld op. Volgens Gaidai betaalden de gokbedrijven in de eerste helft van dit jaar zo'n 200 miljoen euro aan belastinggeld. Daarmee is de sector goed voor ongeveer 1 procent van de totale eigen inkomsten van de staat.

En dat zet de Oekraïense regering voor een dilemma: hard aanpakken of kiezen voor de belastingwinst die het land goed kan gebruiken?

Het leidt ertoe dat de regering terughoudend is om de gokindustrie te hard aan te pakken. "Dit is een consequentie van de oorlog. Gokken is een ontsnapping aan de realiteit, een reactie op trauma", zei de Oekraïense onderminister van Veteranenzaken onlangs tegen persbureau AFP. "Tijdens oorlogen gebruiken mensen vaak drank of drugs of richten zich op gokken."

Russische invloed

Een groot deel van die gokmarkt was de afgelopen jaren deels in handen van Russische bedrijven. Meteen na de legalisering in 2020 wisten zij flinke winsten in Oekraïne te maken.

Het zorgde voor extra kopzorgen bij de Oekraïense overheid. Niet alleen vloeide een deel van de belastingwinst naar het buitenland, ook waren grote datasets met persoonsgegevens van gokkers en dus ook militairen in handen van Russische bedrijven.

In het najaar van 2022 begon Oekraïne met het intrekken van tientallen gokvergunningen waaronder ook verschillende vanwege banden met Rusland. Volgens Gaidai was de operatie vrij succesvol, al blijft het volgens hem onzeker of echt alle gokbedrijven met Russische banden het land uit zijn gezet.

Pavlo Petrychenko, de militair en activist die het probleem aankaartte, heeft het resultaat van z'n actie niet meer mogen meemaken. Eind april werd bekend dat hij op 31-jarige leeftijd om het leven is gekomen tijdens gevechten in de regio Donetsk.