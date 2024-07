Voormalige lijfarts Trump: schotwond oor was twee centimeter

De afgevuurde kogel vloog op minder dan een halve centimeter van Trumps hoofd, schrijft Ronny Jackson in een brief op Trumps socialemediaplatform Truth Social. Er waren geen hechtingen nodig. Jackson is de voormalige lijfarts van Trump en behandelt hem sinds de aanslag dagelijks. Hij is tevens lid van het Huis van Afgevaardigden voor de Republikeinse partij.