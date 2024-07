Pro Shots Richard Verschoor vierde zijn overwinning

NOS Sport • vandaag, 19:27 F2-coureur Verschoor verliest voor de derde keer zege door diskwalificatie

Richard Verschoor is zijn zege in de Formule 2-sprintrace in Hongarije kwijtgeraakt vanwege een diskwalificatie. De 23-jarige Nederlander won de race, die voorafgaand aan de F1-kwalificatie werd gehouden op de Hungaroring, na een mooi duel met Andrea Kimi Antonelli.

Het is de derde keer in drie jaar dat Verschoor een zege verliest door een overtreding van het technisch reglement. De zege wordt geërfd door de Indiër Kush Maini.

Verschoor is gediskwalificeerd omdat de plank onder zijn auto te ver is afgesleten. Er is een minimale dikte die de plank na de race nog moet hebben.

Slechte reeks

Eerder dit jaar verloor Verschoor de sprintzege in Saudi-Arabië vanwege een illegale instelling van zijn gaspedaal. Twee jaar geleden ging er een streep door zijn hoofdrace-zege in Oostenrijk omdat hij te weinig brandstof over had in de tank.

Bovendien werd Verschoor vorig jaar ook gediskwalificeerd na de sprintrace in België. Toen ging een tweede plek in rook op vanwege een technische fout met betrekking tot het gaspedaal. Ook in 2021 werd hij al eens gediskwalificeerd.

Pro Shots