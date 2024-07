AFP Iryna Farion

NOS Nieuws • vandaag, 10:51 Kritisch Oekraïens oud-parlementslid op straat doodgeschoten

De moord op een nationalistisch oud-parlementslid en taalkundige maakt in Oekraïne veel los. De 60-jarige Iryna Farion werd in Lviv doodgeschoten op straat voor haar huis.

Over de aanslag op de oud-politicus is weinig bekend. Een man kwam gisteravond op de vrouw af en nam haar onder vuur. Uiteindelijk overleed ze uren later in het ziekenhuis. President Zelensky zegt in een reactie dat "iedereen die verantwoordelijk is voor deze aanval volledig ter verantwoording zal worden gehouden."

Farion stond bekend om haar kritiek op het gebruik van de Russische taal in Oekraïne. Zo had zij er openlijk moeite mee dat Oekraïense militairen Russisch spraken en noemde hen "geen echte patriotten". Dat kwam haar op veel kritiek te staan. Ze werd tijdelijk geschorst door de universiteit waar ze werkte als taalkundige.

Privé-email

Ook kwam Farion afgelopen november in opspraak vanwege een gedeelde privé-email die zij had ontvangen van een student in de door Rusland bezette Krim. In de steunbetuiging schreef de pro-Oekraïense student onder meer dat hij hoopte op een zege van Oekraïne. Ook zei hij het met haar eens te zijn over het gebruik van de Russische taal door Oekraïense soldaten.

Farion deelde de e-mail vervolgens op haar socialemediakanalen waardoor de identiteit van de student bekend werd en hij opgepakt werd door Russische agenten. In een verklaring van de Russen werd hij een informant genoemd. De student moest daarna in een video spijt betuigen voor de e-mail. "Ik verwerp mijn standpunten volledig, omdat ik begrijp dat ik fout zat", was te zien op een Russisch Telegram-account.

Een vertegenwoordiger van Zelensky's regering op de Krim noemde Farions actie een misdaad. Er was in Oekraïne een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen Farion omdat ze de student in gevaar zou hebben gebracht. Dat onderzoek was nog niet afgerond.