Brug China stort in: 11 doden en tientallen vermisten

In het midden van China zijn minstens elf mensen omgekomen toen een snelwegbrug over een rivier gedeeltelijk instortte. Zo'n dertig mensen worden nog vermist, meldt staatspersbureau Xinhua.

Reddingswerkers hebben vijf voertuigen geborgen en zijn op zoek naar slachtoffers. De brug ligt bij Shangluo, in de provincie Shaanxi, en stortte vermoedelijk in door hevige regenval. Op beelden van staatstelevisiezender CCTV is te zien dat een deel van de brug in de rivier ligt.