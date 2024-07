Treinverkeer tussen Nijmegen en Utrecht weer opgestart na storing

Het treinverkeer tussen Nijmegen en Utrecht heeft gisteravond laat enige tijd stilgelegen door een aanrijding. Tussen Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist was een persoon aangereden op het spoor. De storing was na middernacht weer opgelost, meldt de NS.

De storing had impact op de duizenden mensen die in Nijmegen de Vierdaagsefeesten vieren. Zij moesten via Den Bosch omreizen.