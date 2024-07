6400 kunstobjecten in beslag genomen bij internationale actie tegen smokkel

In een internationale actie tegen kunstsmokkel zijn 6400 kunstobjecten in beslag genomen en 85 mensen gearresteerd. Dat meldt de internationale politieorganisatie Interpol. 25 landen, waaronder Nederland, deden mee aan operatie Pandora VIII, die werd geleid door de Spaanse politie-eenheid Guardia Civil, en gesteund door Europol en Interpol.

Interpol meldt dat er waarschijnlijk meer voorwerpen in beslag genomen zullen worden en dat er meer arrestaties zullen volgen. Er zouden nog honderden rechtszaken in behandeling zijn.

Gouden Oekraïense sieraden

In de verklaring wordt een aantal vondsten uitgelicht. Zo zijn bij een samenwerking tussen de Spaanse en Oekraïense politie elf historische gouden Oekraïense sieraden gevonden in Spanje. De geschatte waarde van de juwelen ligt rond de 60 miljoen euro. De Guardia Civil nam in Spanje ook een privécollectie van 350 archeologische objecten in beslag.