Reuters Een agent vuurt traangas af in op demonstranten in Dhaka

NOS Nieuws • vandaag, 18:03 'Honderden gevangenen bevrijd bij onlusten in Bangladesh'

De studentenprotesten in Bangladesh zijn in de hoofdstad Dhaka uitgelopen op de bestorming van een gevangenis, meldt persbureau AFP. Iemand van de politie zei tegen het persbureau dat daarbij honderden gevangenen zijn bevrijd. De uitbraak is door een plaatselijke bestuurder bevestigd. Hij gaf geen details.

Ook vandaag zijn meerdere overheidsgebouwen in brand gestoken. Het aantal doden sinds het begin van de gewelddadigheden, afgelopen maandag, is opgelopen tot vijftig, aldus AFP. Volgens het Bengaals tv-station Somoy News waren dat er alleen vandaag al veertien doden.

De studenten demonstreren al weken tegen de oneerlijke manier waarop banen bij de overheid worden verdeeld. Een derde van die banen gaat naar familie van veteranen die in 1971 streden voor onafhankelijkheid van het land. Dat steekt omdat de jeugdwerkloosheid hoog is. Daar komt bij dat banen bij de overheid gewild zijn, omdat ze zekerheid en een relatief goed salaris bieden. Elk jaar solliciteren 400.000 werkzoekenden naar ongeveer 3000 overheidsvacatures.

Reuters Een beeld uit de straten van Dhaka vandaag

Behalve in Dhaka wordt ook in andere plaatsen gedemonstreerd. De politie en paramilitaire troepen hebben om de onrust te bedwingen in het hele land campussen van universiteiten gesloten. Publieke bijeenkomsten zijn verboden en de regering heeft ook het internet platgelegd, om te voorkomen dat de deelnemers aan het protest hun acties coördineren.

De belangrijkste oppositiepartij, de BNP, steunt het studentenprotest. De regering van premier Hasina zegt dat de BNP de studenten ophitst. Het hoofdkwartier van de partij is door de politie doorzocht en meerdere leden van de studentenafdeling van de partij zijn opgepakt.

Londen

De ongeregeldheden in Bangladesh sloegen gisteren over naar de wijk Whitechapel in Londen, waar veel Bengalen wonen. De politie moest in een gevecht tussen voor- en tegenstanders van de Bengaalse regering tussenbeide komen. Twee agenten raakten gewond toen de politie de groepen uit elkaar haalde.