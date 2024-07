26-jarige man in Groningen opgepakt om opstellen bangalijst

De politie heeft in Groningen een 26-jarige man opgepakt op verdenking van het opstellen van een zogenoemde bangalijst. Ook wordt hij verdacht van het uitoefenen van dwang bij een advocaat die slachtoffers van bangalijsten bijstaat. Het gaat om Ina Brouwer, die de advocaat is van meerdere Utrechtse studentes op de lijst.

De man zou privégegevens en foto's van jonge vrouwen hebben gedeeld via de lijst en hier "beledigende en seksueel getinte berichten" bij hebben geplaatst, schrijft de politie in een persbericht. De verdachte werd woensdag aangehouden.

De politie kwam de man op het spoor via een uitgebreid onderzoek na het verschijnen van de lijst. In april werden er ook al twee 20-jarige mannen aangehouden voor het maken van een bangalijst. Volgens het Openbaar Ministerie was dat een andere lijst, opgesteld door leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC).