Pogacar ook genadeloos in koninginnenrit, rijdt concurrenten op minuten

Het peloton fietst deze Tour bij de genade van Tadej Pogacar en in de negentiende etappe was de geletruidrager genadeloos. De Sloveen won de koninginnenrit naar Isola 2000, nadat hij in de laatste tien kilometer een gat had gedicht van ruim twee minuten op de laatst overgebleven vroege vluchter Matteo Jorgenson.