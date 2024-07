Vietnamese leider Trong (80) overleden, opvolger nog niet bekend

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"Voordat er een opvolger wordt aangewezen, moeten er eerst nog een paar vergaderingen van de partij overheen. Normaal gesproken heeft de secretaris-generaal van de partij zijn opvolger al klaarstaan, maar zijn zoektocht naar een opvolger leverde de afgelopen jaren problemen op.

Steeds als hij weer een nieuwe president aanstelde, bleek die corrupt of incompetent te zijn, waardoor Vietnam de afgelopen twee jaar drie presidenten had. In de huidige president To Lam had hij wel vertrouwen, maar het is de vraag of hij ook echt de nieuwe leider gaat worden.

Lam is nog maar een paar maanden president en het is de vraag of zijn positie in de partij sterk genoeg is dat hij partijsecretaris kan worden. Lukt dat niet, dan kun je een periode van instabiliteit in Vietnam verwachten en daar zit het land totaal niet op te wachten.

De afgelopen jaren is er veel politieke onrust, wat buitenlandse investeerders nerveus maakt. Hierdoor groeit de economie lang niet zo hard als Vietnam zou kunnen groeien. De hoop is dat er snel een opvolger voor Trong wordt gevonden en dat het allemaal soepel verloopt."