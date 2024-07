Q-park Auto's worden uit de parkeergarage getakeld

NOS Nieuws • vandaag, 11:02 Bergers takelen ruim 100 auto's uit deels ingestorte parkeergarage Nieuwegein

In Nieuwegein is de bergingsoperatie begonnen van 112 auto's die nog altijd in de parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis staan. Delen van de garage stortten op 26 mei in, sindsdien konden de auto's niet worden weggehaald.

Eigenaar Q-Park zegt dat de auto's op verschillende verdiepingen in de garage staan, in een deel dat volgens de gemeente Nieuwegein veilig is. Een gespecialiseerd bedrijf haalt de auto's uit de garage.

Hijskraan

Om de auto's te bergen, is een speciale constructie bedacht. De voertuigen worden op stapelpontons gereden en een hijskraan zet de auto's vervolgens op de begane grond. De hele operatie duurt drie tot vier werkdagen.

Algemeen directeur Michiel Tenge van Q-Park is blij dat de eigenaren na bijna twee maanden hun auto terugkrijgen. "We kijken ernaar uit de auto's op korte termijn schoon bij de auto-eigenaren af te leveren." Voor de auto's teruggaan naar de eigenaren worden ze gecontroleerd op schade.

Het zijn niet de eerste auto's die uit de garage worden gehaald. In juni werden ook al vijftien auto's uit de garage gereden die op de begane grond geparkeerd stonden.

Na deze bergingsactie blijven veertien auto's in de garage achter. Die staan in een deel dat door de gemeente Nieuwegein is aangemerkt als onveilig. Het weghalen van die auto's zou tot onveilige situaties kunnen leiden, bijvoorbeeld omdat er puin op de auto's leunt, laat een woordvoerder van Q-Park weten.

Leenauto

Ook is de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog bezig met onderzoek. Auto's die op een plek staan waar bewijsmateriaal ligt, mogen de garage nog niet uit. De eigenaren van die auto's krijgen in ieder geval tot september een leenauto.

Het is nog niet duidelijk waardoor de hellingbanen waar de auto's op- en afrijden konden instorten. Al snel na het ongeluk werd duidelijk dat de hellingbanen bij twee inspecties niet waren gecontroleerd. Er vielen bij het ongeluk geen gewonden.

De parkeergarage in Nieuwegein blijft voorlopig nog gesloten.