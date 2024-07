Koning Willem-Alexander viert Koningsdag volgend jaar in Doetinchem. Hij wordt samen met leden van zijn gezin en familie op 26 april 2025 ontvangen in de gemeente in het oosten van Gelderland.

Hoe het programma eruitziet, is nog niet duidelijk. Dat wordt later bekend.

Dit jaar vierde de koninklijke familie Koningsdag in de Drentse gemeente Emmen. In 2023 was het in Rotterdam.