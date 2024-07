Reuters Leden van de gendarmerie houden de wacht na de aanval bij de Champs-Elysées

NOS Nieuws • vandaag, 22:23 Politieman ernstig gewond na mesaanval bij Champs-Élysées in Parijs

In Parijs is een politieagent ernstig gewond geraakt nadat hij was aangevallen met een mes. De 27-jarige aanvaller is kort na de aanval door de politie neergeschoten en later aan zijn verwondingen bezweken.

De gewonde agent is in kritieke maar niet levensbedreigende toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt het dagblad Le Parisien. Medewerkers van de Louis Vuitton-winkel aan de Champs-Élysées hadden de politie gebeld, nadat ze de man met het mes hadden opgemerkt.

Hij werd snel staande gehouden door de politie en zou hebben geweigerd de inhoud van zijn tas te laten zien. Vervolgens verwondde hij een politieagent ernstig aan zijn oor, nek en sleutelbeen. Volgens het dagblad heeft een andere agent de man met zijn dienstwapen in zijn buik geschoten. De hulpdiensten konden hem niet in leven houden.

Volgens een bron was de aanvaller niet bekend bij de politie of opsporingsdiensten. De agent die het schot heeft afgevuurd, zou volgens Le Parisien pas een week geleden van de politieschool zijn gekomen. Zijn opleiding was ingekort om te kunnen voldoen aan de zeer grote vraag naar extra politiepersoneel voor de naderende Olympische Spelen.

Extra alert

De mesaanval komt slechts enkele dagen na een vergelijkbare aanval op maandag. Toen werd een Franse militair neergestoken die patrouilleerde bij het treinstation Gare de l'Est in het oosten van Parijs.

Die aanvaller is naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht. Daarnaast bleek vandaag dat de man die gisteravond inreed op een terras in Parijs dat mogelijk toch opzettelijk deed. Bij dat incident is zeker één persoon omgekomen en raakten zes mensen gewond. Drie van hen verkeren in kritieke toestand.

Parijs is vanwege de organisatie van de Olympische Spelen extra alert op het risico op aanslagen. Politie en leger zijn massaal in de stad aanwezig. Het grote internationale sportevenement begint over acht dagen.