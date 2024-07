Gemeente Leusden sluit landgoed Den Treek voorlopig in verband met wolf

Burgemeester Bouwmeester van Leusden zegt dat het besluit is genomen na overleg met experts van de provincie. "Ik doe een dringend beroep op gezond verstand hierin, zodat iedereen in Leusden veilig en gezond kan blijven." Het eerdere advies van de gemeente om een groter gebied om Den Treek te mijden blijft van kracht.

De provincie steunt het besluit. "We hebben de afgelopen dagen gezien dat het advies om het gebied niet te betreden helaas onvoldoende is nageleefd. Het is daarom goed dat de gemeente Leusden deze extra stap zet", zegt gedeputeerde Van Essen. Voor handhaving is door de gemeente en provincie extra toezicht geregeld.