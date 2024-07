Griekspoor verrassend onderuit tegen mondiale nummer 223 in Zweden

Tallon Griekspoor is op het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad niet voorbij de achtste finales gekomen. De Nederlandse nummer 27 van de wereld gaf het na het winnen van de eerste set volledig weg tegen de mondiale nummer 223 Timofej Skatov: 6-1, 3-6, 4-6.

Op het toernooi in Bastad, een van de oudste tennistoernooien ter wereld, werden al enkele favorieten in de vorige ronde uitgeschakeld. Zo gingen Andrej Roeblev (ATP-8) en Casper Ruud (ATP-9), de finalisten van vorig jaar, naar huis. Daardoor was Griekspoor de hoogstgeplaatste overgebleven deelnemer.