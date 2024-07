Google Maps Het distributiecentrum in Venlo

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 13:56 Bedrijf in Venlo krijgt 460.000 aan boetes voor niet naleven veiligheidsregels

Een distributiecentrum in Venlo heeft 460.000 euro aan boetes opgelegd gekregen. In het afgelopen jaar zijn bij inspecties meerdere overtredingen geconstateerd op het gebied van veiligheid en vergunningen, blijkt uit onderzoek van L1 Nieuws. Boven op de boete dreigt de omgevingsdienst met een extra dwangsom van nog eens 500.000 euro.

Broekman Logistics, een bedrijf met zo'n twintig vestigingen in Europa, heeft in Venlo een distributiecentrum waar onder meer allerlei chemische stoffen worden opgeslagen. Het bedrijf valt volgens de regionale omroep onder de strengste regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Bedrijven zijn dan verplicht om risico's van het werken met deze stoffen te beoordelen en voorzorgsmaatregelen te nemen om mens en milieu te beschermen. Bij diverse inspecties bleek het afgelopen jaar dat het bedrijf de zaken niet op orde had. Het ging om het zonder vergunning opslaan van batterijen en accu's, ongeoorloofde tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen en het verrichten van werkzaamheden die niet in de vergunning stonden. Ook waren gevaarlijke chemische producten niet goed genoeg van elkaar gescheiden, waardoor de veiligheid in gevaar kon komen.

Dwangsommen

Nadat er tijdens een controle vorig jaar maart overtredingen waren geconstateerd, dreigde de omgevingsdienst met dwangsommen als het bedrijf de situatie niet zou verbeteren. Toen inspecteurs vijf maanden later zagen dat het distributiecentrum nog steeds niet aan de regels voldeed, kreeg het een boete van 250.000 euro.

Enkele maanden later legde de omgevingsdienst opnieuw dwangsommen op, waarna het bedrijf in april van dit jaar nog een boete van 25.000 euro moest betalen omdat de situatie nog steeds niet was verbeterd.

Andere overtredingen

Ook de Arbeidsinspectie en de Veiligheidsregio Limburg-Noord hebben dwangsommen opgelegd vanwege overtredingen. Uiteindelijk kreeg het bedrijf van de veiligheidsregio een boete van 85.000 euro en legde de Arbeidsinspectie ook nog 100.000 euro aan boetes op, meldt L1 Nieuws.

Het is volgens de veiligheidsregio voor deze instantie de eerste keer dat daadwerkelijk een dwangsom werd geïncasseerd voor dit soort overtredingen. "Wanneer tekortkomingen worden geconstateerd, lost het bedrijf deze meestal snel op", zegt een woordvoerder.

Maatregelen

Al met al liep de rekening voor het bedrijf op tot een totaalbedrag van 460.000 euro. Bovendien heeft de omgevingsdienst dus nog een dwangsom van een half miljoen opgelegd als de situatie niet zou verbeteren.

Een woordvoerder van het distributiecentrum geeft toe dat het bedrijf de zaken niet op orde had. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om de situatie te verbeteren, zo laat hij aan L1 Nieuws weten.

Het bedrijf heeft goede hoop dat de extra dwangsom van 500.000 euro uiteindelijk niet betaald hoeft te worden. Het is niet duidelijk welke termijn de omgevingsdienst aan die boete heeft gekoppeld, de toezichthouder zal later dit jaar een besluit nemen of het dossier gesloten kan worden.