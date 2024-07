NOS Ødegaard, Sullivan en Vinícius

NOS Voetbal • vandaag, 12:36 Na Lamine Yamal is nu 14-jarige Sullivan een hype: hoe verging het eerdere wonderkinderen?

De 14-jarige Cavan Sullivan is na zijn debuut in de Amerikaanse voetbalcompetitie, de MLS, plotsklaps het nieuwste 'wonderkind' in het voetbal: een megatalent dat een grote toekomst wordt toegedicht. Hij is de volgende telg in een rij piepjonge toptalenten waarvan kersvers Europees kampioen Lamine Yamal momenteel de voornaamste vertegenwoordiger is.

Sullivans volgende bestemming? Dat zou over vier jaar Manchester City moeten worden. Maar hoe realistisch is het dat hij daadwerkelijk de wereldtop haalt?

Sullivan wordt in één adem genoemd met Freddy Adu, een voormalig wonderkind dat tot vannacht de jongste speler ooit was in de MLS. Adu's carrière kwam totaal niet van de grond en na 15 mislukte avonturen in 17 jaar ging hij met voetbalpensioen.

Daartegenover staan grote succesverhalen van talenten die wel de wereldtop haalden. Hoe verging het andere wonderkinderen?

Eredivisie als kraamkamer

De Nederlandse eredivisie staat bekend als een competitie waarin talenten tot wasdom komen. De afgelopen jaren zijn er dan ook best wat wonderkinderen langsgekomen.

De meest in het oog springende naam is Martin Ødegaard, de Noorse dribbelaar die op 15-jarige leeftijd debuteerde voor Strømsgodset IF. Zijn roem snelde hem vooruit en bracht hem naar de grootste club ter wereld, Real Madrid.

Bij de Spaanse club werd hij weliswaar de jongste debutant ooit (16 jaar en 157 dagen), maar een echte doorbraak bleef uit. Via uitleenbeurten bij sc Heerenveen en Vitesse werd de jonge Ødegaard klaargestoomd voor de Europese top.

ANP Martin Ødegaard als Vitesse-speler op het sportpark van Kozakken Boys

En dat lukte. Waar het in Friesland nog niet echt wilde vlotten, groeide Ødegaard bij Vitesse uit tot een volwassen speler die klaar was voor een topcompetitie. Hij kwam terecht bij Real Sociedad, waar hij indruk maakte en een transfer naar Arsenal verdiende. Daar is hij nu de aanvoerder van een team dat dit jaar net naast de titel greep in de Premier League.

Zo verging het Hachim Mastour niet. De Italiaan van Marokkaanse komaf was op zijn vijftiende een regelrechte YouTube-sensatie door zijn dribbels en goals op jeugdniveau. Hij werd dan ook snel door trainer Clarence Seedorf bij het eerste elftal van AC Milan gehaald, waar hij gezien werd als toekomstige topper.

De verbazing was dan ook groot toen PEC Zwolle in 2016 meldde dat het de toen 18-jarige Mastour mocht huren. De Zwollenaren waren razend enthousiast, maar toch kwam Mastour tot slechts vijf optredens voor de club. Inmiddels is hij 26 en speelt hij al enkele jaren in de Marokkaanse competitie.

Pro Shots Ron Jans kreeg wonderkind Mastour niet aan de praat

Ook nu loopt er in de eredivisie een voormalig wonderkind rond. Bij Fortuna Sittard schittert sinds een jaar de Kroaat Alen Halilovic op het middenveld. Hij is op zijn 28ste een gewaardeerde kracht in Sittard, maar toch zal hij zijn carrière iets anders voor zich hebben gezien.

Halilovic werd op 16-jarige leeftijd de jongste speler ooit voor Dinamo Zagreb, de jongste Champions League-debutant ooit én de jongste speler in het Kroatische nationale elftal. Een grote toekomst lonkte, zeker toen FC Barcelona hem voor een miljoenenbedrag kocht.

Maar daarna volgde een teleurstellende tournee langs een reeks Europese clubs. Hamburger SV, AC Milan, sc Heerenveen: nergens kon Halilovic echt overtuigen. Tot hij in 2023 neerstreek in Sittard en daar bij vlagen zijn klasse kon laten zien. Met dank aan Danny Buijs.

Braziliaanse tienersterren

Als er één land bekend staat om het voortbrengen van tienertalenten, dan is dat Brazilië. Ieder jaar maken verschillende Braziliaanse pubers de oversteek naar Europa, om daar hun status van toptalent waar te maken.

Bij Vinícius Júnior lukte dat uitstekend. Op 17-jarige leeftijd werd hij door Real Madrid de duurste tiener ooit gemaakt, toen de club ongeveer 45 miljoen euro voor hem over had. Na een weifelend begin heeft Vinícius alle critici de mond gesnoerd en is hij inmiddels tweevoudig Champions League-winnaar en kanshebber voor de Ballon d'Or, de prijs voor de beste voetballer ter wereld.

Een ander succesverhaal is dat van zijn Real Madrid-teamgenoot Rodrygo: net als Vinícius werd hij op 17-jarige leeftijd al vastgelegd voor 45 miljoen euro, om een jaar later de oversteek naar Madrid te maken. Samen vormen zij inmiddels een succesvol koppel bij Real en de Braziliaanse nationale ploeg.

Pro Shots Rodrygo en Vinícius: sterren van Real Madrid en het Braziliaanse elftal

Een volgend Braziliaans wonderkind moet dezelfde route bewandelen als Rodrygo en Vinícius. Zijn naam is Endrick en twee jaar geleden was al bekend dat Real Madrid zich voor 60 miljoen euro had verzekerd van zijn diensten. Inmiddels heeft de 17-jarige speler al flink wat goals gemaakt in Brazilië. Ook mocht hij al debuteren voor de nationale ploeg, terwijl hij voor de wet nog niet eens volwassen is.

Of de 17-jarige Endrick en de 14-jarige Sullivan over een aantal jaar echte wereldtoppers zijn, valt te bezien. Een blik op de wonderkinderen die hen voorgingen leert ons dat het met beide spelers nog alle kanten op kan. Schrik niet als we één van hen ooit in Heerenveen of Sittard terugzien, maar wees ook niet verbaasd als ze ooit met de Ballon d'Or in handen staan.