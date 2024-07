Wekdienst 18/7: Stemming over herbenoeming Von der Leyen • Speech Trump op conventie

Wat kun je vandaag verwachten?

De Amerikaanse president Biden heeft het coronavirus . Volgens zijn arts vertoont de president slechts milde symptomen van het virus. De 81-jarige Biden testte positief voorafgaand aan een speech in Las Vegas, waar hij werd verwacht op een conferentie van UnidosUS, een belangenorganisatie van de latinogemeenschap in de VS. Die toespraak is afgezegd. Biden krijgt een antiviraal medicijn en zal zich isoleren in zijn huis in Rehoboth Beach, Delaware. Tegen verslaggevers zei Biden dat hij zich goed voelt.

De dorpskerk in het Groningse Overschild is in zijn geheel 1,5 meter de lucht in getild en blijft de komende maanden 'zweven'. De kerk uit 1880 wordt in die periode versterkt vanwege aardbevingsschade. Het rijksmonument is vorige week eerst over de gehele breedte doorgezaagd. Deze week is het bovenste deel van de kerk opgetild om het herstel van de fundering makkelijker te maken. De bedoeling is om zo zoveel mogelijk van de buiten- en binnenkant van de kerk te behouden. De kerk komt vervolgens op flexibele dempers te staan, die schokken van aardbevingen kunnen opvangen.