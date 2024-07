AFP Adam Schiff

NOS Nieuws • gisteren, 23:25 Partijprominent Schiff wil Biden weg, nieuwe poll helpt president ook niet

Opnieuw roept een prominente Democraat president Biden op uit de verkiezingen te stappen. Adam Schiff is het twintigste Congreslid dat zich openlijk uitspreekt tegen Bidens voornemen het op te nemen tegen presidentskandidaat Trump.

Congreslid Schiff, die verkiesbaar is voor een zetel in de Senaat, is de meest invloedrijke Democraat die Biden openlijk laat vallen. Hij was de leider van het eerste impeachmentonderzoek tegen Trump toen die nog president was. Ook is hij een vertrouweling van Nancy Pelosi, de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die eveneens vraagtekens heeft gezet bij de kandidatuur van Biden.

"Ons land bevindt zich op een kruispunt", zegt Schiff tegen krant The Los Angeles Times. "Een tweede termijn van Trump zal de fundering van onze democratie ondermijnen. En ik heb ernstige zorgen of president Biden hem kan verslaan in november."

Twijfel bij kiezers

Vandaag was er nog meer slecht nieuws voor 81-jarige president. Bijna twee derde van de Democratische kiezers geeft in een peiling van persbureau AP aan dat ze vinden dat hij zich terug moet trekken.

Sinds het voor Biden rampzalig verlopen debat met Trump is het vertrouwen in Bidens mentale gesteldheid gedaald volgens AP. In februari had 4 op de 10 Democraten hier veel vertrouwen in, bij de nieuwste peiling ging het nog om ongeveer 3 op de 10 ondervraagden.

Een kanttekening is dat de peiling grotendeels is uitgevoerd voor de mislukte moordaanslag op Trump. Het is nog onduidelijk welke invloed Bidens optreden sindsdien heeft gehad op zijn populariteit.

Er is vooralsnog geen aanwijzing dat die populariteit is gestegen, stelt AP op basis van het kleine aantal vragenlijsten dat na de aanslag is ingevuld. Aan de peiling deden 1253 volwassen mee, die volgens AP representatief voor de Amerikaanse bevolking moeten zijn. Er is een foutmarge van 3,8 procentpunt.

Biden beweerde na het tv-debat dat de "gemiddelde Democraat" hem nog steunt, ondanks dat een aantal "grote namen" zich tegen hem heeft gekeerd. De publicatie van de poll is nieuwe munitie voor critici binnen zijn partij.

Heroverwegen

President Biden heeft tot nu toe steeds herhaald dat hij overtuigd is van zijn kandidatuur. Maar als hij van artsen te horen zou krijgen dat hij een medische aandoening heeft, zou hij zijn keuze heroverwegen. Dat zei Biden in een vandaag gepubliceerd interview met BET News.

"Als duidelijk zou worden dat ik een bepaalde medische aandoening had (...) of als dokters tegen me zeiden: je hebt dit of dat probleem", wordt Biden geciteerd. Over wat voor soort aandoening de president het heeft, wordt niet duidelijk uit het korte fragment dat is gepubliceerd.