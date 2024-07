Oranje kan op EK zware tegenstanders treffen, onder wie Europees kampioen Engeland

Oranje treft mogelijk zware tegenstanders in de groepsfase van het EK 2025. Het elftal van bondscoach Andries Jonker zit maandag 16 december tijdens de loting in Lausanne in pot 3, meldt de Europese voetbalbond UEFA.

Potindeling loting EK 2025

Aan het EK doen zestien landen mee. Nederland loot een land uit pot 1, pot 2 en pot 4. Uit pot 1 loot Oranje een zware tegenstander, namelijk: gastland Zwitserland, Spanje, Duitsland of Frankrijk. In pot 2 zitten Italië, IJsland, Denemarken en Engeland. Nederland zit in pot 3, samen met drie landen die zich via de play-offs nog moeten kwalificeren. Pot 4 bestaat volledig uit landen die het EK via de play-offs bereiken.