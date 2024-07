Van de Zandschulp verliest van gravelspecialist Etcheverry in achtste finales in Gstaad

Botic van de Zandschulp heeft in drie sets verloren van Tomás Martín Etcheverry in de achtste finales van het ATP-toernooi in Gstaad, Zwitserland. De 28-jarige Nederlander weerde zich kranig maar moest zijn meerdere erkennen in de Argentijn die de wedstrijd volledig omdraaide: 6-2, 2-6, 3-6.