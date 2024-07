Pro Shots Suzan Lamens in Boedapest

NOS Sport • vandaag, 15:12 Tennisster Lamens bereikt mijlpaal in Boedapest met kwartfinaleplaats

Tennisster Suzan Lamens is voor het eerst tot de de kwartfinales van een WTA-toernooi doorgedrongen. Ze bereikte die mijlpaal in Boedapest, waar ze in de tweede ronde afrekende met de Française Carole Monnet: 6-4, 6-0.

Lamens, de nummer 137 van de wereld, had in de eerste ronde verrassend en overtuigend gewonnen van eveneens een Française, Varvara Gracheva. De indrukwekkende winst op de nummer 77 van de wereld gaf Lamens een vervolg in de achtste finales tegen Gracheva's landgenote Monnet.

De 25-jarige Lamens won de eerste vier games, maar de Française (WTA-221) vocht zich terug tot 4-3. Lamens bleef even later rustig toen ze voor setwinst serveerde, verloor daarna nog maar dertien punten en verbetert na deze week haar hoogste positie op de wereldranglijst (131ste).

Lamens in vorm

Lamens verkeert in de vorm van haar leven. In april won ze het WTA-125-toernooi in het Portugese Oeiras. Eerder dit jaar pakte ze de titel bij een ITF-toernooi in Slowakije en vlak voordat ze won in Portugal versloeg ze toenmalig nummer tien van de wereld Jelena Ostapenko tijdens de Billie Jean King Cup.

Een plek in de halve finales lijkt niet onmogelijk voor Lamens, die in de kwartfinales Aljaksandra Sasnovitsj treft. De Belarussische is de nummer 134 van de wereld. De twee speelden nog niet eerder tegen elkaar.