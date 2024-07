Santander gaf Nederlandse klanten onverantwoorde leningen, opnieuw boete

De Spaanse bank Santander krijgt opnieuw een boete voor het verstrekken van onverantwoorde leningen aan Nederlandse consumenten. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontdekte op basis van een steekproef van tien dossiers uit 2021 dat de bank in vijf gevallen fout zat.

Nederlanders kunnen bij Santander aankloppen voor een lening voor bijvoorbeeld een auto, een verbouwing of een woninginrichting. Het leverde de Spaanse bank in 2021 een omzet van 94 miljoen euro op de Nederlandse consumentenmarkt op.

Het verstrekken van leningen is gebonden aan voorwaarden. Banken mogen bijvoorbeeld niet meer geld uitlenen dan een huishouden aankan. "Een te hoge lening kan ervoor zorgen dat consumenten te weinig geld overhouden om de vaste kosten van hun levensonderhoud te kunnen betalen, zegt Jos Heuvelman, bestuurder van AFM.

10.000 euro te veel

En precies dat risico nam de bank in 2021, concludeert de toezichthouder op basis van de steekproef. In oktober leende een alleenstaande ouder bijvoorbeeld 10.000 euro van Santander, terwijl volgens de AFM geen enkel krediet verantwoord was geweest gezien de financiële situatie van het gezin.