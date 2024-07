Modehuizen Dior en Armani verdacht van uitbuiting

Italië-correspondent Angelo van Schaik:

"Het gaat voornamelijk om door Chinezen gerunde naaiateliers in Lombardije, de regio rondom Milaan, waar Armani, Dior, maar ook andere modebedrijven hun productie uitbesteden aan gerenommeerde bedrijven. Die besteden die opdrachten vervolgens weer uit. Die naaiateliers komen dan niet voor op de officiële leveringsdocumenten aan de modemerken.

Het is nogal pikant dat een merk als Armani wordt aangepakt. Oprichter Giorgio Armani vierde vorige week zijn negentigste verjaardag en wordt gezien als het summum van Italiaanse mode, stijl en kwaliteit. En nu blijkt dat ook Armani zich schuldig maakt aan het uitbuiten van Chinese werknemers in schimmige naaiateliers. Dat is natuurlijk wel een krasje op zijn reputatie."