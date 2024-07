Politie gaat uit van een moord en zelfmoord in hotelkamer Bangkok

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"Dat twee Vietnamezen de Amerikaanse nationaliteit hebben, maakt deze zaak extra gevoelig. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het de situatie in de gaten houdt, maar dat de lokale autoriteiten de verantwoordelijkheid hebben in dit onderzoek. Dus er staat wel wat druk op voor de Thaise autoriteiten om het goed uit te zoeken.

De Thaise economie leunt enorm op toerisme: 20 procent van de economie is er afhankelijk van. Sinds de coronapandemie loopt de Thaise economie nog altijd stroef. Die groeit maar met een paar procent, terwijl de rest van Zuidoost-Azië veel harder groeit.

Thailand heeft het geld van toeristen keihard nodig. Vorig jaar was er een schietpartij in een winkelcentrum met twee buitenlandse doden en nu dit. Daardoor bestaat de angst dat toeristen Thailand gaan mijden. Dus de politie en de betrokken minister hebben ruim de tijd genomen om aan buitenlandse media de situatie uit te leggen.

Zelfs premier Srettha is langs geweest en heeft een persconferentie gegeven. Men zegt dat er geen terrorisme was, geen georganiseerde misdaad, maar een eenmalig, opzichzelfstaand incident. Om koste wat kost de toeristen die in Thailand zijn of naar Thailand willen komen gerust te stellen."