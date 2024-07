EPA Shala vandaag in het Kosovotribunaal in Den Haag

NOS Nieuws • gisteren, 23:30 Kosovotribunaal veroordeelt voormalig lid Bevrijdingsleger tot 18 jaar cel

Het Kosovotribunaal in Den Haag heeft een voormalig lid van het Kosovaarse Bevrijdingsleger (UCK) tot een celstraf van 18 jaar veroordeeld. De 60-jarige Pjetër Shala was volgens deze speciale rechtbank betrokken bij een moord en het illegaal gevangen houden en martelen van zeker achttien anderen tijdens de Kosovo-oorlog (1998-2000).

De president van de rechtbank zei dat Shala "zonder twijfel" betrokken was bij de mishandeling in mei en juni 1999 van etnische Kosovaren die door het UCK als spionnen van het Servische leger werden gezien, of als collaborateurs. Ze waren na hun aanhouding gevangen gezet in een geïmproviseerde gevangenis in een metaalfabriek.

De Kosovaar die daarbij stierf was in zijn been geschoten. "Hij kreeg geen medische hulp en de andere gevangenen moesten toezien hoe hij na een vreselijke doodstrijd stierf", zei de voorzitter van de rechtbank.

Kosovo-oorlog Kosovo was vroeger een provincie van de Joegoslavische deelrepubliek Servië. De meerderheid van de inwoners was en is etnisch Albanees. Ze voelden zich stelselmatig onderdrukt door de Serviërs. Bij het uiteenvallen van Joegoslavië klonk in Kosovo de roep om onafhankelijkheid dan ook luid. Het UCK bewapende zich en Servië schaalde militair op. In februari 1998 brak een oorlog uit. Het Kosovaarse Bevrijdingsleger stond tegenover het veel sterkere Joegoslavische leger. Servische troepen brandden dorpen plat, executeerden mannen en verkrachtten vrouwen. Meer dan 13.000 mensen kwamen om het leven of raakten vermist. Anderhalf miljoen mensen sloegen op de vlucht. In maart 1999 greep de NAVO in door Servische doelen te bombarderen. Dat leidde ertoe dat president Milosevic zijn troepen uit Kosovo weghaalde.

Shala zegt dat hij onschuldig is. Meerdere getuigen spraken dat tegen. Toen de voorzitter het vonnis voorlas, raakte hij zichtbaar opgewonden en onderbrak hij de voorzitter door "meer, meer" te roepen.

Het Kosovotribunaal is een speciale rechtbank die in 2015 is opgericht voor de berechting van oorlogsmisdadigers uit de Kosovo-oorlog. Het tribunaal werkt met internationale rechters, maar opereert onder de wetgeving van Kosovo. Shala werd in 2021 in België aangehouden en overgebracht naar Nederland.