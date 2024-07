Reuters Israëlische militairen bij Gaza

NOS Nieuws • gisteren, 22:27 Israël beweert: 14.000 militanten gedood, helft Hamas-top uitgeschakeld

Het Israëlische leger heeft een overzicht gepubliceerd van wat het naar eigen zeggen in 263 dagen oorlog in Gaza heeft bereikt. Zo beweert het leger dat het de helft van de militaire Hamas-top heeft gedood. Ook zouden 14.000 militanten zijn omgebracht of opgepakt.

De vrijgegeven informatie valt niet onafhankelijk te controleren. Als de gegevens worden vergeleken met eerdere updates van het Israëlische leger en informatie van de lokale autoriteiten in Gaza, lijken er meer burgers dan militanten te zijn gedood.

Volgens de door Israël vrijgegeven statistieken zijn sinds 6 april zo'n 2000 Hamas-strijders uitgeschakeld. In dezelfde periode zijn ruim 5500 doden geregistreerd door het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid, dat volgens experts en VN-organisaties een betrouwbaar dodental aanhoudt.

Als beide statistieken kloppen, zijn de afgelopen tijd voor elke omgebrachte militant bijna twee burgers omgekomen door oorlogsgeweld.

Reuters Palestijnse burgers in Nuseirat, waar Israël vandaag een bombardement uitvoerde

In december vorig jaar gaven anonieme Israëlische legerfunctionarissen aan dat er destijds ongeveer twee Palestijnse burgers omkwamen per gedode Hamas-strijder. Ook het lokale ministerie van de Palestijnse enclave zegt dat het merendeel van de slachtoffers vrouwen en kinderen zijn.

'Hamas komt vaker tunnels uit'

In de verklaring van het leger vandaag staat niets over het aantal burgerslachtoffers in Gaza. Israël zegt daarin opnieuw dat Hamas-strijders burgers als levend schild gebruiken. Na maandenlang in tunnels te hebben gezeten, opereren Palestijnse militanten volgens het leger nu vaker vanuit ziekenhuizen, scholen en humanitaire zones.

De afgelopen week zijn er zo'n vijftig luchtaanvallen op dit soort locaties uitgevoerd in Gaza, aldus het leger tegenover de krant The Times of Israël. De legertop stelt dat hierbij het oorlogsrecht wordt nageleefd, maar het is duidelijk dat Israël Palestijnse burgerslachtoffers accepteert bij bombardementen.

Luchtaanval op Mohammed Deif

Afgelopen weekend heeft het leger bijvoorbeeld met zeer zware bommen een humanitaire zone in Gaza aangevallen. Volgens experts moet het leger geweten hebben dat dit in dichtbevolkt gebied tot een groot aantal burgerdoden zou leiden. Er werden negentig Palestijnse doden gemeld. Het is onduidelijk of de hoge Hamas-commandant die het doelwit was, Mohammed Deif, is omgebracht.

In de verklaring van het leger zijn foto's van de veertien hoogste Hamas-commandanten opgenomen. Daarvan zijn er volgens Israël zeven "geëlimineerd". Op de foto is Deif, de hoogste bevelhebber van de militante tak van Hamas in Gaza, niet doodverklaard. Hamas stelt dat hij nog leeft, maar bewijs daarvoor is niet geleverd. Ook beweert de militante beweging dat het minder strijders heeft verloren dan Israël claimt.

Vrijgegeven door leger Israël

Sinds 7 oktober zijn volgens het leger minstens 682 Israëlische militairen gedood. Een groot deel van hen werd omgebracht bij de terreuraanslagen van Hamas in Israël, waarbij ook vele honderden Israëlische burgers zijn vermoord. Ruim 250 mensen werden door terroristen ontvoerd. Een deel van hen wordt nog vastgehouden in Gaza.

Hamas in 'overlevingsstand'

De Palestijnse strijdgroep had voor het begin van de oorlog naar schatting 30.000 strijders. Het Israëlische leger zegt dat de militante groepering een ernstig tekort aan strijdkrachten begint te krijgen.

The Times of Israël schrijft dat de terreurbeweging in de 'overlevingsstand' verkeert. Analisten onderschrijven dat Hamas zeer zware verliezen heeft geleden, maar zeggen ook dat de militie vrijwel onmogelijk volledig te verslaan is in Gaza.

Het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat het Palestijnse dodental de 38.700 is gepasseerd. Het aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk hoger, omdat naar schatting vele duizenden lichamen nog onder het puin liggen.