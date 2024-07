Zeker 72 doden bij aanval van militie op dorp in West-Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn zeker 72 mensen gedood bij een aanval van militanten op het dorp Kinsele in het westen van het land.

De aanval was zaterdag, maar volgens persbureau AP bereikte het nieuws vandaag pas de buitenwereld door de beroerde infrastructuur in de regio.

Kinsele ligt in de regio Kwamouth, waar al jaren gevechten zijn tussen de stammen Teke en Yaka. In de strijd om grondgebied kwamen in twee jaar tijd al honderden burgers om het leven. De militanten die het dorp zaterdag aanvielen hoorden bij de Mobondo, een militie die naar eigen zeggen de Yaka-gemeenschap wil beschermen.

Kostbare grondstoffen

Tegelijkertijd heeft het leger grote moeite om andere geweldsuitbarstingen in het oosten van het land in te dammen. Aanvallen van milities zijn daar de afgelopen maanden toegenomen. Begin deze maand kwamen zes Chinese mijnwerkers en twee Congolese militairen om het leven bij een aanval van militanten op een goudmijn.

Dat er zo hard om de regio wordt gevochten, komt onder meer doordat het gebied rijk is aan kostbare grondstoffen zoals goud, koper, zink en kobalt . Kobalt is een cruciale grondstof voor batterijen van bijvoorbeeld telefoons, laptops en elektrische auto's.

De NOS maakte eerder deze video over de bloedige strijd om grondstoffen in Congo:

Congo kampt al jaren met extreme geweldsuitbarstingen. Sinds 1999 wordt het land geteisterd door burgeroorlogen en conflicten tussen verschillende etnische groepen. In 2003 brak er een periode van vrede aan, maar in het oosten van het land bleef het onrustig. In totaal zijn er 120 verschillende gewapende milities actief in het land.