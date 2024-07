Softbalsters na tweede zege in loodzware groep door naar laatste vier op WK

De Nederlandse softbalsters hebben ook hun tweede wedstrijd op het WK in Italië gewonnen. De ploeg van bondscoach Ferenc Jongejan rekende in Castions di Strada met 6-2 af met Australië en is nu al zeker van de volgende ronde.

Voor Oranje, dat op de wereldranglijst twee plaatsen hoger staat dan Australië (achtste om tiende), kwamen Britt Vonk en Brenda Beers in de derde inning over de thuisplaat. Een inning later kwam Australië langszij, maar in de vijfde inning werd het via een homerun van Dinet Oosting (ook Beers kwam binnen) 4-2.