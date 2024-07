AFP Bezoekers vluchten naar buiten nadat de daders om zich heen begonnen te schieten

NOS Nieuws • vandaag, 16:58 Negen doden bij aanslag op sjiitische moskee in Oman

Bij een aanslag op een sjiitische moskee in Oman zijn negen mensen omgekomen, onder wie de drie daders. Zij openden gisteravond het vuur op de aanwezigen in Ali ibn Abu Talib-moskee in de hoofdstad Muscat. Onder de doden zijn vier Pakistani. Ook onder de ongeveer dertig gewonden zijn slachtoffers met een niet-Omaanse nationaliteit.

De moskeebezoekers herdachten de gewelddadige dood in 680 van imam Hoessein, een kleinzoon van de profeet Mohammed en de grondlegger van sjiitische stroming in de islam. De jaarlijkse herdenking leidt vaker tot spanningen tussen sjiieten en aanhangers van de veel grotere soennitische stroming in de islam.

Ook in Oman zijn de soennieten in de meerderheid. Het land geldt als een van de stabielste landen in het Midden-Oosten. Voor zover bekend heeft de politie geen aanhoudingen verricht.