Reuters Vaughan Gething

NOS Nieuws • vandaag, 13:01 Premier Wales stapt na vier maanden op om omstreden donatie

Vaughan Gething stapt op als premier van Wales. Hij werd in maart gekozen, maar vanwege een omstreden donatie tijdens zijn verkiezingscampagne lag hij al direct onder vuur. Ook treedt hij terug als leider van de Welsh Labour Party.

Gething ontving een donatie van 200.000 pond van de Dauson Environmental Group. Dat bedrijf is eigendom van een man die twee keer is veroordeeld voor het dumpen van afval in natuurgebieden. Volgens Gething viel de donatie binnen de regels.

Roep om geld terug te geven

Zowel vanuit zijn eigen partij als door andere partijen werd Gething opgeroepen om het gedoneerde geld terug te geven.

Onder meer vier ministers hebben de Welshe regering al verlaten vanwege de kwestie. Naar eigen zeggen omdat ze hun werk niet konden voortzetten "zonder dat Gething aftreedt". Vorige maand werd er een niet-bindende motie van wantrouwen tegen hem aangenomen.

In een verklaring noemt Gething zijn vertrek onvermijdelijk. "Het is een enorme eer geweest om dit werk te mogen doen, al was het maar voor een paar maanden."

Eerste zwarte premier

Gething is de eerst zwarte premier van Wales. Hij is geboren in Zambia, waar ook zijn moeder vandaan komt. Zijn vader was een dierenarts uit Wales. Toen Gething twee was verhuisde hij met zijn ouders naar Wales.

Voordat hij in 2011 de politiek in ging, werkte hij als advocaat.