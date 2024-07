AFP Trump naast zijn running mate J.D. Vance

NOS Nieuws • vandaag, 04:47 Trump maakt met verband op oor opwachting op Republikeins congres

Donald Trump is voor het eerst voor het publiek verschenen sinds de aanslag in Pennsylvania. Hij maakte zijn opwachting tijdens de eerste dag van de Republikeinse conventie in Milwaukee.

Trump kwam binnengelopen met een verband om zijn oor. Hij raakte gewond aan zijn rechteroor bij de aanslag in Pennsylvania. De oud-president werd in de zaal uitvoerig toegejuicht door zijn partijgenoten terwijl zanger Lee Greenwood God Bless the USA zong. Trump balde opnieuw zijn vuisten, zoals hij ook deed toen hij na de aanslag werd weggevoerd door zijn beveiligers.

Niet op podium

Het publiek scandeerde onder meer 'we love Trump' en 'fight fight fight'. Trump kwam niet het podium op, maar ging naast zijn gisteren gekozen running mate J.D. Vance in het publiek zitten. Ook onder anderen zijn zoon Donald Trump junior en voormalige Fox News-presentator Tucker Carlson zaten bij hem in de buurt.

Nadat de eerste dag van de bijeenkomst officieel werd afgesloten liep Trump onder zware beveiliging langs een deel van het publiek en schudde hij de hand van een aantal aanhangers.

Donderdag zal hij het publiek toespreken op de conventie en zijn nominatie als presidentskandidaat aanvaarden. Trump werd eerder op de dag op het congres officieel genomineerd als presidentskandidaat voor de Republikeinen.