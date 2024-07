Wetenschappers ontdekken grot op de maan, mogelijk uitvalsbasis voor mensen

Op de maan is voor het eerst een grot ontdekt. Dat zeggen Italiaanse en Amerikaanse wetenschappers na analyse van oude radarbeelden van de maan.

De ingang van de grot ligt op meer dan honderd meter diepte, onderin een diepe kuil. Maansatelliet Lunar Reconnaissance Orbiter heeft de grotopening al in 2010 opgemerkt, zo blijkt nu, door met een radar schuin in de kuil te kijken.

In het wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy schrijven de ontdekkers dat de grot, die zo'n veertig meter breed en tientallen meters lang wordt geschat, vermoedelijk ontstond door de ineenstorting van een lavatunnel.

"Maangrotten zijn al meer dan vijftig jaar een mysterie. Het was dus spannend om eindelijk het bestaan ervan te kunnen bewijzen", schrijven de twee onderzoekers in een e-mail aan persbureau AP .

Astronauten op de maan

De eerste Britse astronaut die naar de ruimte ging, Helen Sharman, zegt tegen de Britse omroep BBC dat astronauten over zo'n twintig tot dertig jaar in maanputten kunnen schuilen, maar dat ze vanwege de diepte van de grot mogelijk jetpacks of een lift nodig hebben om eruit te komen.