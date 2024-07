In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 16:48 Vier jaar cel voor echtpaar dat klusjesman gijzelde en mishandelde

Een man en vrouw uit Almelo moeten vier jaar de cel in voor het mishandelen en gijzelen van hun Poolse klusjesman. Het slachtoffer werd in 2022 meer dan een etmaal in de kruipruimte van het stel vastgehouden en mishandeld.

Het echtpaar deed dat, omdat ze dachten dat de klusjesman betrokken was bij een woninginbraak in hun huis kort daarvoor. Ze meenden dat de Poolse man hun huissleutels had gegeven aan de inbrekers.

De Pool zelf ontkende dit toen het stel hem ondervroeg, waarna de mishandelingen begonnen. "Jullie hebben voor eigen politie, justitie en rechtbank gespeeld", zei de officier van justitie in een eerdere zitting.

De man (46) en vrouw (47) moeten het slachtoffer allebei 5000 euro schadevergoeding betalen en mogen vijf jaar lang geen contact met hem hebben, schrijft omroep Oost.

Verhoord

Het slachtoffer werd op 25 juni 2022 zwaargewond aangetroffen. Het echtpaar had zijn handen en voeten vastgebonden. Hij kreeg geen eten en drinken, werd geslagen, gestompt en moest zijn behoefte doen in de kruipruimte. Af en toe werd hij door het koppel 'verhoord' over zijn vermeende rol bij de inbraak.

De man werd daarbij bedreigd en kreeg onder meer een vuurwapen en stroomstootwapen te zien. De uitspraak valt hoger uit dan de eis van drie jaar cel.