NOS Nieuws • vandaag, 14:36 Man die werd opgepakt met lichaamsdelen in koffers verbleef bij slachtoffers

De man die zaterdag in Bristol werd opgepakt na de vondst van twee koffers met lichaamsdelen, verbleef een korte periode in hetzelfde appartement als waar de slachtoffers woonden. Dat meldt de Britse politie. Verder zou geen sprake zijn van anti-homogeweld.

De 34-jarige Colombiaan Yostin Andes Mosquera is aangeklaagd voor moord en wordt vandaag voorgeleid voor een rechtbank in Londen. In de koffers die hij bij zich had, zaten de lichaamsdelen van de 62-jarige Albert Alfonso en de 71-jarige Paul Longworth.

Zij hadden een relatie en woonden samen in een flat in West-Londen, in de wijk Shepherd's Bush, waar Mosquera volgens de politie dus ook heeft gewoond. Eerder sprak de politie van een 'haatmisdrijf', maar tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat het gaat om anti-homogeweld. De politie denkt dat Mosquera per trein met de koffers van Londen naar Bristol was gereisd.

Klopjacht

Mosquera werd zaterdagochtend aangehouden op een station in Bristol na een klopjacht. De politie had een melding gehad over een man met een koffer die zich verdacht gedroeg op een hoge hangbrug in de stad. De man had de koffer achtergelaten en was zelf al verdwenen. In de buurt vond de politie een tweede koffer.

Bij de zoektocht naar de verdachte werd onder meer gezocht met een een helikopter. Ook werd de taxi waarmee de verdachte naar de brug zou zijn gereisd, in beslag genomen en onderzocht.

De politie zegt te begrijpen dat de zaak veel onrust veroorzaakt bij zowel omwonenden van de slachtoffers als de lhbti-gemeenschap. Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, zoekt de politie niet verder naar andere verdachten.