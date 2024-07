Reuters De vondst van de zakken op de vuilplaats

NOS Nieuws • vandaag, 14:04 Seriemoordenaar in Kenia bekent 42 moorden, waaronder op zijn eigen vrouw

De politie in Kenia heeft mogelijk een seriemoordenaar opgepakt. De 33-jarige man uit de hoofdstad Nairobi zou verantwoordelijk zijn voor de dood van 42 vrouwen, onder wie zijn eigen echtgenoot. Volgens de politie heeft de man de moorden inmiddels bekend.

De autoriteiten kwamen hem op het spoor toen er op een vuilstortplaats in een buitenwijk van Nairobi meerdere afvalzakken met stoffelijke resten werden gevonden. Die waren van acht vrouwen tussen de 18 en 30 jaar oud. De vrouwen zijn vermoord met een kapmes en waren in stukken gehakt.

Omdat de 33-jarige man met een van de slachtoffers een financiële transactie had gedaan, kwam hij in beeld bij de politie. Bij de transactie had de man het telefoonnummer van een van zijn slachtoffers gebruikt, meldt de Keniaanse krant The Nation. Hij werd aangehouden terwijl hij in een bar zat. Bij de man thuis zijn een kapmes, telefoons, een laptop en vrouwenondergoed gevonden. Ook werden zakken gevonden van hetzelfde type als de de zakken met lichaamsdelen op de vuilnisplaats.

Eigen vrouw

De moorden begonnen volgens de politie in 2022, toen hij zijn eigen vrouw om het leven heeft gebracht. Daarna is hij doorgegaan met moorden. Het is niet duidelijk wat zijn motief is.

De man wordt nog verhoord, onder meer om erachter te komen waar de lichamen van de andere slachtoffers zijn. De Keniaan wordt morgen voorgeleid voor de rechtbank.

Kenia kent een lange geschiedenis van vrouwenmoord, ook wel femicide genoemd. Volgens Amnesty International werden er in het land meer dan 500 vrouwen vermoord tussen 2016 en 2023. Dit jaar gingen er duizenden vrouwen de straat op om aandacht te vragen voor femicide. De demonstranten zijn van mening dat de regering harder moet ingrijpen bij gendergerelateerd geweld. In Kenia bestaan wel wetten voor geweld tegen vrouwen, maar door een tekort aan rechters komt er nauwelijks een zaak voor de rechtbank.

De vondst van de stoffelijke resten op de vuilnisplaats heeft tot veel onrust in de wijk geleid. De vuilnisplaats ligt pal achter het politiebureau. De Keniaanse politiewaakhond wilde daarom onderzoeken of de politie betrokken was bij de moorden.

De politie zelf zei afgelopen weekend nog in ieder geval rekening te houden met een seriemoordenaar, maar ook met een sekte of de praktijken van medische kwakzalvers.