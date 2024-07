NOS

Wekdienst 15/7: Onthulling monument Peter R. de Vries • Start Republikeinse conventie

Goedemorgen! In Amsterdam wordt een monument onthuld ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries. En in Milwaukee, Wisconsin, start vandaag de Republikeinse conventie die in totaal vier dagen duurt.

Eerst het weer: vandaag schijnt de zon uitbundig en in het binnenland stijgt het kwik tot 27 graden. In de middag neemt de bewolking toe en vanavond volgen enkele onweersbuien.

Weerplaza Het weer van maandag 15 juli

Wat kun je vandaag verwachten?

Op het Leidseplein in Amsterdam wordt een monument onthuld ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries, die in 2021 werd vermoord. Het monument heet Tegen alle stromen in en bestaat uit twee bronzen handen die de 'helpende hand' uitbeelden.

De Republikeinen trappen in Milwaukee hun vierdaagse partijcongres af, dat volledig draait om de verkiezingscampagne van Donald Trump. De verwachting is dat Trump, ondanks de aanslag op zijn leven, officieel als presidentskandidaat wordt aangewezen.

Spanje wordt in Madrid gehuldigd als de nieuwe winnaar van het EK. De ploeg won vannacht de finale van Engeland met 2-1.

Dit is er vannacht gebeurd:

De Amerikaanse president Biden heeft opnieuw een toespraak gehouden. Hij riep op tot eenheid en vroeg landgenoten "de temperatuur in onze politiek te verlagen" na de aanslag op de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Biden deed dat via een videotoespraak vanuit de Oval Office in het Witte Huis.

"Ik wil vanavond met u spreken over de noodzaak om de temperatuur in onze politiek te verlagen", begon hij zijn toespraak. "En te onthouden dat we, als we het oneens zijn geen vijanden zijn, maar buren, collega's, burger en - het allerbelangrijkste - mede-Amerikanen. We moeten samenwerken."

Het komt bijna niet voor dat een president het volk toespreekt vanuit de Oval Office. Biden deed dat slechts twee keer eerder.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het nieuwe seizoen van het populaire datingprogramma B&B Vol Liefde begint weer. Een oud-deelnemer, seksuoloog en podcastmaker vertellen waarom we massaal naar dit soort shows kijken.

Fijne maandag!