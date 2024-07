Reuters Tadej Pogac viert zijn nieuwe overwinning in de Pyreneeën

NOS Wielrennen • vandaag, 19:06 Pogacar piekt weer in zijn geliefde Pyreneeën: 'Ziet er heel goed uit nu'

Waar Tadej Pogacar zondag als een beest tekeer ging en op de fiets de grote schrik van iedereen was (in het bijzonder van Jonas Vingegaard), was de Sloveen na afloop uiterst vrolijk en zeer relaxt. "Ik hou van de Pyreneeën en de Pyreneeën van mij", lacht hij.

Dat lijkt een terechte conclusie van de leider in de Tour de France. De helft van de Tour-overwinningen in zijn carrière behaalde hij in dit berglandschap.

Daarnaast had Pogacar voorafgaand aan dit weekend 1 minuut en 14 seconden voorsprong op zijn concurrent Jonas Vingegaard, maar na een weekendje fietsen in de Pyreneeën is het verschil opgelopen naar meer dan drie minuten.

"Het ziet er nu heel goed uit. Dat zei ik al toen ik 1.14 minuten had, maar nu is het nog comfortabeler."

Op de klim naar Plateau de Beille hield de Sloveen zondag nog maar weer eens huis. Op vijf kilometer van de streep ging Pogacar weg bij Vingegaard en smeerde hem uiteindelijk meer dan een minuut aan. Dat deed Pogacar in een recordtijd, nog nooit fietste iemand zo snel naar boven op de klim van de buitencategorie.

Lovende woorden vanuit ploeg Vingegaard

Een enorm diepe buiging volgde van Visma-Lease a Bike. Ploegleider Grischa Niermann had alleen maar lovende woorden over voor de concurrent van zijn pupil, Jonas Vingegaard.

"Hij is ongekend goed. Wij wilden hem vermoeien, maar dat is niet gelukt. We moeten erkennen dat hij nog een stuk beter lijkt dan Jonas."

En dat is bijzonder, want Pogacar is nooit echt fan geweest van warme dagen, maar op de bloedhete dag van vandaag stond er dus ook geen maat op de Giro-winnaar. "Het was mede door de hitte superzwaar in de finale. Maar ik wil mijn teamgenoten bedanken, zij hielden mij nat en koel."

Reuters Tadej Pogacar

Koel is de Sloveen ook na afloop van zijn tweede etappewinst in de Pyreneeën dit weekend. Rustig beschouwt hij voor op de derde week, waar helemaal beslist gaat worden wie deze Tour dit jaar wint.

Vol gas derde week in

"Ik kijk uit naar de rustdag morgen. Ik hoop dat we een goede trainingsrit hebben en dan drink ik een goede bak koffie. Het is dan even tijd om te resetten en dan vol gas de derde week in te gaan."

In die derde week staan nog drie etappes gepland met een aankomst bergop. Alleen is de eerste, die van woensdag, op papier niet de meest zware.

NOS De uitslag van etappe 15

NOS Algemeen klassement na vijftien etappes

Het is dus de vraag of Pogacar volgende week het gas wel vol open hoeft te trekken. Helemaal gezien de ruime voorsprong die Pogacar nu heeft.

"Ik had nooit verwacht dat ik deze voorsprong zou hebben. Ik ben heel erg blij met mijn vorm, maar we moeten dit wel zien vast te houden. We moeten met dezelfde mentaliteit de derde week in."