Na Van Barneveld verliest ook Noppert in eerste ronde World Matchplay

World Matchplay

De World Matchplay is na het WK het belangrijkste rankingtoernooi van dartsbond PDC. De 32 beste spelers van de wereld strijden in de Winter Gardens in Blackpool om de Phil Taylor-trofee en om 200.000 Britse ponden. Wedstrijden worden gespeeld in legs in plaats van sets, zoals op het WK gebruikelijk is.

Favorieten voor de eindzege zijn regerend wereldkampioen en nummer een van de wereld Luke Humphries en de 17-jarige sensatie Luke Littler, die eerder dit jaar de Premier League won.